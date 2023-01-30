30 Января 2023
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Происшествия В России Москва
Фото:В.Н. Горелых

В Москве задержали молодого человека за поджог Land Crusier с символом Z

В Москве задержали мужчину, который поджег автомобиль Land Crusier с символом Z, размещенным в поддержку российских военных.

Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Как сообщает ТАСС, сгорели моторный отсек и передняя часть салона внедорожника.

Telegram-канал 112 пишет, что задержанный - 23-летний молодой человек.

По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Ранее в Севастополе мужчина, который избил пенсионера из-за знака Z на автомобиле, получил 200 часов обязательных работ. Он обвинялся по ст. 116 УК РФ ("Иные насильственные действия по мотивам политической ненависти и вражды").

Теги: символ Z, поджог, Land Crusier



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