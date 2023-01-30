В Москве задержали молодого человека за поджог Land Crusier с символом Z
В Москве задержали мужчину, который поджег автомобиль Land Crusier с символом Z, размещенным в поддержку российских военных.
Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Как сообщает ТАСС, сгорели моторный отсек и передняя часть салона внедорожника.
Telegram-канал 112 пишет, что задержанный - 23-летний молодой человек.
По факту поджога возбуждено уголовное дело.
Ранее в Севастополе мужчина, который избил пенсионера из-за знака Z на автомобиле, получил 200 часов обязательных работ. Он обвинялся по ст. 116 УК РФ ("Иные насильственные действия по мотивам политической ненависти и вражды").