Продавцы наживаются на россиянах под предлогом сложностей параллельного импорта - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предупредил россиян о недобросовестных продавцах, которые ссылаются на "параллельный импорт", чтобы изменить в свою пользу условия доставки и гарантийного обслуживания товаров, хотя по закону никакие приватности экономической судьбы не могут влиять на права потребителей.

"Российские интернет-магазины в период с 30 января по 2 февраля проводят акцию "киберпонедельник", предлагая потребителям товары со значительными скидками. Однако не все продавцы и маркетплейсы ведут себя добросовестно по отношению к своим клиентам. В период распродаж фиксируются факты манипуляции ценами и пренебрежения правами потребителей. На сегодняшний день многие продавцы пытаются ограничить своих клиентов в правах, ссылаясь на действие режима т.н. "параллельного импорта", изменяя в свою пользу условия доставки и гарантийного обслуживания товаров", - сообщили

"Подчеркиваем: режим "параллельного импорта" никак не влияет на объем прав потребителей", - обратили внимание в ведомстве.