Глава МИД Италии полагает, что помощь Украине нужна для дипломатического поиска мира

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что оказание помощи Украине должно быть продолжено, потому что военная оборона нужна, чтобы дипломатия занималась поиском мира.

"Наша цель – способствовать справедливому миру, что предполагает отвод Россией войск с Украины. Мы продолжим поддерживать любые усилия в посредничестве для поиска положительного разрешения конфликта. Приветствуем вклад Турции, Китая и Ватикана. Альтернативы дипломатическим переговорам нет, и можно было бы начать с гарантий безопасности Запорожской АЭС. <...> Военная оборона нужна, чтобы дипломатия работала над установлением мира", - приводит ТАСС слова Таяни, сказанные в интервью газетам La Nazione, Il Resto del Carlinoи Il Giorno.

Он заверил, что Италия продолжит помогать Украине и ее народу "в гуманитарном плане", а также готова сделать вклад в восстановление страны.