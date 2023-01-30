"Это неправда. Точнее, это ложь": в Кремле заявили, что Путин не угрожал Джонсону ракетой

В Кремле прокомментировали интервью бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, который рассказал о телефонных переговорах с Путиным 2 февраля. Они касались возможного начала военной операции на Украине. В частности Джонсон заявил, что президент России пригрозил ему ракетным ударом. "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", - сказал британский политик, якобы, процитировав Путина.

"То, что сказал Джонсон – это неправда. Точнее, это ложь. И более того, я вам скажу, это или сознательная ложь – тогда, наверное, нужно спросить, с какой целью, он врал. Или это была несознательная ложь, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседника нашего президента", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Еще раз официально повторяю: это ложь. Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах для безопасности Российской Федерации, Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО, потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты", - добавил представитель Кремля.