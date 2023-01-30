30 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольцев вооружением и техникой

Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований оружием, вещами и продовольствием, а также оказание им медицинской помощи. Проект приказа опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что обеспечение добровольческих формирований будет идти в порядке, "установленном для воинских формирований Вооруженных сил". Форму и "вещевое имущество" им предоставят воинские части по месту приписки.

Отмечается, что инвентарное имущество не переходит в личную собственность добровольцев и подлежит сдаче на вещевой склад воинской части. Кроме того, добровольцы привлекаются к материальной ответственности за материальный ущерб, "причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей".

Медицинская помощь добровольцам оказывается в "военно-медицинских подразделениях, частях и организациях". Также предусмотрена эвакуация добровольцев в лечебные учреждения самолетами и вертолетами ВКС.

Теги: минобороны, добровольцы, техника, медицина



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