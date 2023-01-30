На Ямале самолет столкнулся со стаей куропаток и получил повреждения

На Ямале транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения самолета с птицей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня, в 10.52.

"Экипаж воздушного судна RRJ-95 авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс YC-21 сообщением Салехард - Новый Уренгой, доложил о возможном столкновении вблизи аэродрома судна со стаей птиц. При осмотре аэродрома Салехард обнаружены останки куропатки", - сообщили в прокуратуре.

На борту воздушного судна находились 58 пассажиров, один из них несовершеннолетний. Посадка в аэропорту назначения произведена благополучно в 11.32.

После полета, во время осмотра самолета были обнаружены повреждения лопаток правого двигателя. Воздушное судно отстранено от полетов, проводится дополнительная оценка его технического состояния.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения аэропортом Салехарда законодательства о безопасности полетов.