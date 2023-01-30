В ГИБДД проверят видео блогера из Екатеринбурга, посадившей ребенка за руль авто

Свердловские госавтоинспекторы проведут проверку после публикации Алены Шаламовой в своих социальных сетях. Бьюти-блогер из Екатеринбурга сняла на видео, как ее малолетний сын ездит с отцом за рулем авто.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области, по данному факту будет проведена проверка.

"Такое поведение водителей и родителей приводит к печальным последствиям. Они подвергают опасности жизнь и здоровье ребенка", - добавили управлении, напомнив, что детей необходимо перевозить в специальных удерживающих креслах с ремнями безопасности.