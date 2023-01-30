В Госдуму внесен законопроект об отмене страховых взносов для работающих пенсионеров

Оппозиционные депутаты продолжают искать способы вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Попытки провести подобные законы до сих пор не заканчивались успехом из-за сопротивления правительства и "Единой России".

На этот раз хитрый механизм предлагают в ЛДПР.

"Мы предлагаем иной механизм, который позволит индексировать пенсию работающим пенсионерам, а работодатель получит возможность не платить взносы, обеспечивающие пенсионное страхование. Таким образом, этот механизм будет стимулировать привлечение на работу пенсионеров, которые, в свою очередь, не будут терять свои деньги из-за неиндексации пенсий", - прокомментировал инициативу глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов.