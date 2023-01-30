ФСБ задержала подростков, устроивших диверсию на железной дороге в Подмосковье
ФСБ сообщила о задержании трех подростков, повредивших в Подмосковье объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления.
По данным ведомства, ученики 8 класса получили задание от неизвестных через Telegram. За исполнение диверсии им пообещали деньги.
В ФСБ призвали не идти на поводу у лиц, которые используются украинскими спецслужбами.
Ранее суд на два месяца арестовал жителя Брянской области, обвиняемого в диверсии с поджогом релейного шкафа на железнодорожном переезде.