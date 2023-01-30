30 Января 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: watersecretsblog.com

17 человек погибли и 90 пострадали при атаке смертника в Пакистане

По меньшей мере 17 человек погибли и более 90 получили ранения при взрыве, устроенном террористом-смертником в мечети пакистанского города Пешавара. Пешавар — финансовая, экономическая, политическая и культурная столица приграничного Пакистана, важнейший центр пуштунского населения страны.

По данным телеканала Geo TV, смертник во время молитвы находился в первом ряду, поэтому число пострадавших оказалось таким многочисленным. По словам медиков, более десяти пострадавших находятся в критическом состоянии. Больница, в которую госпитализировали раненых, обратилась к горожанам с просьбой сдать кровь.

Известно, что у мечети в результате взрыва частично обрушилась крыша и одна из стен. Всего в момент инцидента в мечети находилось не менее 120 человек. Также сообщается, что среди пострадавших в основном полицейские – мечеть находится в квартале, где расположены силовые ведомства.

Теги: пакистан, погибшие, пострадавшие, атака смертника



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