17 человек погибли и 90 пострадали при атаке смертника в Пакистане

По меньшей мере 17 человек погибли и более 90 получили ранения при взрыве, устроенном террористом-смертником в мечети пакистанского города Пешавара. Пешавар — финансовая, экономическая, политическая и культурная столица приграничного Пакистана, важнейший центр пуштунского населения страны.

По данным телеканала Geo TV, смертник во время молитвы находился в первом ряду, поэтому число пострадавших оказалось таким многочисленным. По словам медиков, более десяти пострадавших находятся в критическом состоянии. Больница, в которую госпитализировали раненых, обратилась к горожанам с просьбой сдать кровь.

Известно, что у мечети в результате взрыва частично обрушилась крыша и одна из стен. Всего в момент инцидента в мечети находилось не менее 120 человек. Также сообщается, что среди пострадавших в основном полицейские – мечеть находится в квартале, где расположены силовые ведомства.