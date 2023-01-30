Елочка, гори! В Североуральске вспыхнула новогодняя елка на площади Мира

В Североуральске загорелась главная новогодняя елка, расположенная на площади Мира. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел 28 января в 19.51. Прибыв на место, спасатели установили, что загорелся распределительный щиток под новогодней елкой.

"К месту вызова были направлены 11 человек личного состава и две единицы техники. Пожар был потушен до прибытия сотрудников МЧС", - добавили в пресс-службе.

Сейчас иллюминация елки уже восстановлена. Никто из посетителей ледового городка в инциденте не пострадал.