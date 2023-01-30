30 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Тагильская пенсионерка торговала героином, чтобы рассчитаться с долгами по кредитам

В Нижнем Тагиле полиция задержала местную пенсионерку. Пожилая женщина торговала наркотиками, чтобы рассчитаться по долгам.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, все началось с того, что в районе Лебяжки был задержан 42-летний мужчина, у которого при себе нашли несколько подозрительных свертков с серым веществом. Экспертиза показала, что это героин. Задержанный рассказал полицейским, что приобрел запрещенное вещество для личного употребления в квартире по улице Зерновая.

Силовики нагрянули туда и задержали хозяйку жилища – 66-летнюю пенсионерку. При обыске в прихожей был найден небольшой контейнер, в котором сыщики насчитали 28 свертков с наркотиком. Сама пожилая тагильчанка призналась в полиции, что решилась на криминальную деятельность, чтобы рассчитаться с накопившимися долгами по кредитам и коммунальным услугам.

Теперь в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Ей может грозить до 20 лет лишения свободы. Пока что бабушку-дилера отпустили на подписку о невыезде.

Теги: наркотики, долги, пенсионерка, Нижний Тагил



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