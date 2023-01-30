Путин может сегодня начать недельный визит в Волгоград

СМИ и ряд Telegram-каналов анонсировали недельный визит (с 30 января по 5 февраля) Владимира Путина в Волгоград. Поездка будет приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1"). Правда, не объясняется такая нехарактерная длительность поездки. Если Путин неделю пробудет в Волгограде, то и заседание Совета безопасности РФ он проведет здесь.

В преддверии юбилейной годовщины Сталинградской битвы в прессе снова была озвучена идея переименования Волгограда в Сталинград. Так, ветеран Службы внешней разведки и герой Советского Союза Владимир Горовой считает, что такой шаг вдохновил бы российских военных, участвующих в специальной военной операции. Правда в Кремле заявили, что переименование не обсуждается.