30 Января 2023
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Политика В России
Фото: premier.gov.ru

Путин может сегодня начать недельный визит в Волгоград

СМИ и ряд Telegram-каналов анонсировали недельный визит (с 30 января по 5 февраля) Владимира Путина в Волгоград. Поездка будет приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1"). Правда, не объясняется такая нехарактерная длительность поездки. Если Путин неделю пробудет в Волгограде, то и заседание Совета безопасности РФ он проведет здесь.

В преддверии юбилейной годовщины Сталинградской битвы в прессе снова была озвучена идея переименования Волгограда в Сталинград. Так, ветеран Службы внешней разведки и герой Советского Союза Владимир Горовой считает, что такой шаг вдохновил бы российских военных, участвующих в специальной военной операции. Правда в Кремле заявили, что переименование не обсуждается.

Теги: владимир путин, волгоград, визит



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