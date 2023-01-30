30 Января 2023
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Экономика Чувашская Республика
Фото: ВладТайм

В январе отмечен рост экспортных поставок растительной продукции из Чувашии

Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области по результатам проведенных в январе 2023 года досмотров экспортируемой продукции с территории Чувашской Республики отметило рост экспорта растительной продукции в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-центр Госовета Чувашии.

Востребованным является, в частности, выращенный в Чувашии лук-севок – его в январе экспортировано 120 тонн в Республику Беларусь. Кроме того, в страны европейского союза отгружены 264 тонны льна и редьки масличной для промышленной переработки.

Более чем в 4,5 раза вырос экспорт изделий из древесины – в отчетном периоде в Узбекистан отправлено 10507 деревянных дверей, изготовленных в Чувашской Республике.

Теги: экспорт, чувашия, растительная продукция



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