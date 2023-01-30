В Тюменской области продлили "антиковидный" режим

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 марта.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо отметила, что ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается.

"В течение последних трех недель в Тюменской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. В период с 23 по 29 января зарегистрирован рост заболеваемости на 35% по сравнению с предыдущей неделей", - заявила она.

Наибольший прирост заболеваемости зафиксирован в возрастной группе от 18 до 29 лет.

По данным областного департамента здравоохранения, в 95% случаев болезнь протекает в легкой форме. Директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова отметила, что количество коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области соответствует нормативам Минздрава РФ, отметила. На базе поликлиники №5 в Тюмени открыт дневной стационар. В январе там прошли лечение 56 человек.