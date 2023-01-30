Банк предоставил финансирование компании "Синара–Девелопмент" на развитие Новокольцовского района в Екатеринбурге

Сбербанк предоставил финансирование компании "Синара–Девелопмент" на развитие Новокольцовского района в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба компании, на строительство двух домов ЖК "Новокольцовский", в том числе на развитие инфраструктуры, банк выдал кредит в размере 2,6 млрд руб. Первый дом в планах сдать в эксплуатацию в I квартале 2024 года, а второй – в I квартале 2025 года. Кроме этого, Сбербанк выдал компании банковскую гарантию по контракту строительства кампуса Уральского федерального университета (УрФУ), возведение которого началось в Новокольцовском.

Сообщается, что на новом месте на площади 82,6 га будет построено 600 тыс. квадратных метров жилья, где смогут проживать 20 тыс. людей. На территории района появятся школы, детские сады, учебно-образовательные центры. Находящаяся рядом деревня Международного фестиваля университетского спорта построена уже на 85%. Так, Дворец водных видов спорта после соревнований станет доступен горожанам, а общественный и медицинский центры, общежития, тренировочное поле перейдут УрФУ.