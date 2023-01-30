Отсрочка для многодетных отцов не прекратила действовать, - Картаполов

Директива об отсрочке для отцов троих детей продолжает действовать, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, 26 января комитет получил от Минобороны официальный ответ, в котором сказано, что указания Генштаба от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили. В них военкоматам поручено не забирать в армию мужчин с тремя и более детьми до 16 лет.

Ранее Картаполов сообщил, что Госдума рассматривает более 20 законопроектов, предусматривающих отсрочку от мобилизации. В первую очередь они затронут семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми.