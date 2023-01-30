Бастрыкин потребовал доложить об уголовном деле по факту пожара в доме под Челябинском после удара молнии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту пожара в доме в микрорайоне Залесье под Челябинском после удара молнии.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 июня 2021 года. Во время вечерней грозы молния попала в жилой трехэтажный дом по улице Еловая. Из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, еще двух вывели пожарные. Никто не пострадал. Пожар был ликвидирован на площади 780 кв.м. От огня пострадала кровля над вторым и третьем подъездами. По данному факту расследовалось уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас жители просят возобновить расследование уголовного дела. Они считают, что в случившемся виноват застройщик и другие лица, не установившие своевременно защиту от молнии.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о принятых процессуальных решениях и по доводам жителей, несогласных с ними", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.