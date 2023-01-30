30 Января 2023
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Экономика В России
Фото: admtyumen.ru

Программу льготной ипотеки для IT-специалистов расширили

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о расширении правительством возможности получения льготной ипотеки IT-специалистами.

Как сообщает пресс-служба кабмина, льготный жилищный кредит смогут взять сотрудники всех аккредитованных IT-компаний, а не только получатели налоговых льгот.

Также льготные кредиты смогут взять специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44 лет, как это было ранее.

Кроме того, смягчаются требования к зарплате: для Москвы остается минимальный уровень в 150 тыс. руб. (до вычета НДФЛ), в городах-миллионниках — 120 тыс. руб., в остальных регионах — от 70 тыс. руб. При этом будет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно минимум 5 лет. Если сотрудник уволится, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев (вместо трех, как было раньше).

Теги: IT-специалисты, льготная ипотека



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