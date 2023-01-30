Программу льготной ипотеки для IT-специалистов расширили

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о расширении правительством возможности получения льготной ипотеки IT-специалистами.

Как сообщает пресс-служба кабмина, льготный жилищный кредит смогут взять сотрудники всех аккредитованных IT-компаний, а не только получатели налоговых льгот.

Также льготные кредиты смогут взять специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44 лет, как это было ранее.

Кроме того, смягчаются требования к зарплате: для Москвы остается минимальный уровень в 150 тыс. руб. (до вычета НДФЛ), в городах-миллионниках — 120 тыс. руб., в остальных регионах — от 70 тыс. руб. При этом будет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно минимум 5 лет. Если сотрудник уволится, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев (вместо трех, как было раньше).