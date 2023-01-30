30 Января 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Налоговые льготы для екатеринбургского аэропорта Кольцово продлят на 2023 год

Действие налоговых льгот, установленных в 2022 году для екатеринбургского аэропорта Кольцово, планируется продлить и на 2023 год. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства региона. Теперь документ поступит в Законодательное собрание области для его утверждения депутатами. В 2023 году предполагается снижение налога на имущество для аэропорта на 50%: мера направлена на сохранение штата сотрудников Кольцово.

Чтобы воспользоваться преференцией, аэропорт берет на себя обязательства по сохранению не менее 90% численности работников. Также он обязан гарантировать уровень зарплаты не менее 90% от среднеобластного значения в 2022 году.

Стоит отметить, что в настоящее время в аэропорту Кольцово трудятся свыше 1,6 тысячи человек.

Теги: Кольцово, льготы, продление



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