Налоговые льготы для екатеринбургского аэропорта Кольцово продлят на 2023 год

Действие налоговых льгот, установленных в 2022 году для екатеринбургского аэропорта Кольцово, планируется продлить и на 2023 год. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства региона. Теперь документ поступит в Законодательное собрание области для его утверждения депутатами. В 2023 году предполагается снижение налога на имущество для аэропорта на 50%: мера направлена на сохранение штата сотрудников Кольцово.

Чтобы воспользоваться преференцией, аэропорт берет на себя обязательства по сохранению не менее 90% численности работников. Также он обязан гарантировать уровень зарплаты не менее 90% от среднеобластного значения в 2022 году.

Стоит отметить, что в настоящее время в аэропорту Кольцово трудятся свыше 1,6 тысячи человек.