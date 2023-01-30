Губернатор Югры назначила новых заместителей

В правительстве Югры — новые назначения, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

О кадровых изменениях в персональном составе правительства автономного округа объявила сегодня губернатор Югры Наталья Комарова на еженедельном аппаратном совещании. Пост заместителя губернатора займет директор департамента общественных и внешних связей региона Елена Шумакова.

"В ведении будут следующие направления — культура, физическая культура и спорт, образование и наука", — обозначила Наталья Комарова.

Исполнение обязанностей директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры возложено на первого заместителя руководителя ведомства Марию Орлову.

Также губернатор Наталья Комарова назначила первого заместителя главы города Пыть-Ях Алексея Золотухина на должность директора департамента региональной безопасности, заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Департамент был создан в 2022 году с целью централизации на базе одного органа исполнительной власти всех функций, связанных с вопросами безопасности, а именно: гражданской защиты населения, координации действий органов власти в период чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с правоохранительными органами.

Отметим, что ранее в отношении Золотухина было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Сообщалось, что в июне 2019 г. подозреваемый якобы передал предпринимателю земельный участок площадью более 40 тыс. кв. м, сильно занизив стоимость земли. Торгов проведено не было. Месяц спустя подозреваемый, исполняя обязанности главы города, издал распоряжение, согласно которому участок, кадастровой стоимостью более 18 млн руб., передан в собственность предпринимателя за 2,7 млн руб., чем бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму свыше 15 млн руб. В июле 2022 г. стало известно о закрытии уголовного дела. На протяжении 2022 года Золотухин являлся руководителем рабочей группы Оперативного штаба автономного округа по реализации инфраструктурного проекта, в задачи которой входила организация работы по восстановлению социальной инфраструктуры города Макеевки ДНР.

Кроме назначений, Комарова наделила новыми полномочиями своего действующего заместителя Александра Тиртоку.

"Направления, которые закреплены согласно новому распределению обязанностей — взаимодействие с Министерством обороны РФ, органами власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, в том числе — по вопросам специальной военной операции, мобилизации сил и средств, привлекаемых для обороны, ответственности за нарушения законодательством Российской Федерации в области обороны", — отметила Наталья Комарова.