30 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

МИД Италии заявил, что "ничего не имеет против русского народа"

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна не будет поставлять Киеву наступательное вооружение.

По его словам, итальянское правительство делает все, чтобы гарантировать "независимость" Украины, которая необходима для мирного соглашения. Италия готова отправить "только оборонительное оружие".

"Мы не воюем с Россией, мы ничего не имеем против русского народа, и итальянских танков на Украине не будет", - сказал он.

Накануне министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Европа не должна закрывать двери перед россиянами и воспринимать их как врагов. Ранее он сказал, что никогда не имел никаких предубеждений против России и даже надеялся, что она сможет стать союзником Запада, но он ошибался.

Италия собирается увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2028 году, но 55% итальянцев выступают против.

Теги: Италия, Украина, русские



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