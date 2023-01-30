Волонтеры отправили мобилизованным уральцам более 20 тонн гуманитарного груза

Сегодня волонтеры центра "Мы рядом" отправили мобилизованным свердловчанам вторую партию гуманитарного груза весом более 20 тонн. Фуру, забитую до потолка, отправили от Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского в Екатеринбурге.

По словам координатора, гуманитарный груз собирали на протяжении всего января силами предпринимателей, общественных организаций и обычных граждан. В первую очередь, это теплые вещи: термобелье, костюмы-горки, сделанные уральцами буржуйки, а также порядка 100 штук носилок, сплетенных свердловскими рукодельницами.

Помимо этого, мобилизованным уральцам отправили продукты, медикаменты, два квадрокоптера и антидроновое ружье.

Как рассказал руководитель свердловской Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия" Данил Тупица, сейчас среди добровольцев в зоне проведения СВО находится координатор волонтерского центра "Мы рядом" Артем Николаев. Общественник надеется, что груз, направленный в подразделение его коллеги, поможет Николаеву и другим бойцам на фронте.

На отправку гуманитарного груза приехал и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он поблагодарил волонтеров и всех причастных к формированию гуманитарной помощи.

"Сегодня мы отправляем гуманитарный груз в зону спецоперации, и это еще раз подтверждает то неравнодушие наших ответственных предпринимателей, общественно-политических движений, которыми этот груз формировался. Это все то, что нужно нашим уральским ребятам в зоне специальной военной операции, все то, что должно приблизить нашу безоговорочную победу. Я думаю, что это далеко не последняя фура, но мы все очень надеемся, что победа уже близко, и мы своими действиями эту победу приближаем", - отметил градоначальник.

Перед отправкой фуру освятил настоятель Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского отец Георгий.

"Под сенью нашего святого храма призываю нашего Господа-спасителя, чтоб он благословил наши добрые дела и начинания. И чтобы та забота, которую мы отправляем, не потеряла тепла в дороге, а только усилилась. Чтобы, когда ребятам будут передавать все, что им необходимо, они почувствовали ваше участие, любовь и единодушие", - добавил отец Георгий.