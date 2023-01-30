Командир ополчения Безлер раскрыл две финансовые махинации Стрелкова в Донбассе

Командир Донбасского ополчения Игорь Безлер с позывным «Бес» сообщил о нескольких ситуациях, связанных с Игорем Стрелковым и пропажей денежных средств. Его интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста Константина Долгова.

«Бес» рассказал, что не имеет достоверных данных о том, что Стрелков сдал Славянск, получив за это деньги от украинского предпринимателя Рината Ахметова. Однако ополченцы знали, что Гиркин обогащается на конфликте, рассматривая боевые действия как удобные условия для преступного бизнеса.

«Первый эпизод — это 20 000 долларов, которые он передал в Москву и через помощника Пономарева, который был на обратном пути арестован в Донецком аэропорту. Ну, и второй случай, когда мы арестовали в Горловке инкассаторов, которые собрали деньги со Славянска и Краматорска, там, порядка 260 000 [гривен]. Я эти деньги лично привез и передал Стрелкову в инкассаторских мешках, передал вместе с броневичком инкассаторским (оружие мы себе забрали). Потом узнавал через своих ребят, которые группа «Крым», никто зарплат и денег не получил. Вот два эпизода. Про эти могу сказать точно. Эти деньги были, и куда они делись — я не знаю. Все остальное — слухи, разговоры, ничего сказать не могу, а вот про это могу сказать точно», — заявил Безлер.

Он обратил внимание на последствия поступка Стрелкова по сдаче Славянска.

«Оставление Славянска — это была самая большая глупость, которую можно было в 2014 году придумать. То, что сейчас происходит в Артемовске (Бахмуте), какой тяжелый штурм, а это еще до Славянска не дошли, — этого всего можно было избежать», — напомнил он о наступлении, которое ведут подразделения ЧВК «Вагнер».

Игорь Безлер указал на оправдания Стрелкова. Он утверждал, что «вынужден был» отступить из Славянска, опасаясь полного окружения города.

«Он говорит: нельзя было Славянск удержать. Можно. Потому что все силы со Славянска после его отхода (со Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки) они все подошли к Горловке. Горловке два с половиной месяца была в окружении, но ничего. Выстояла, до сих пор стоит», — подчеркнул «Бес».

Безлер уверен в глупости бывшего министра обороны ДНР. Стрелков лучше чувствует себя шоуменом и ряженым. ВСУ в 2014 году воспользовались бездарностью Гиркина и его корыстью, организовав наступление на Донецк.

«Так что все его (Стрелкова) военные таланты — это только в его Telegram-каналах. Мое личное отношение к Стрелкову — дерьмо редкостное, самовлюбленный павлин. А сейчас те населенные пункты, которые он бездарно слил в 2014 году против той украинской армии — ЧВК «Вагнер» берут, сражаясь с нынешней армией Украины. Поэтому пусть он своим «лифчикам» рассказывает о своем «героическом прошлом» 2014 года. Трус, бездарь — вот и все, вот мое личное мнение», — возмутился «Бес».

Ранее петербургский предприниматель Евгений Пригожин указал на получение Стрелковым денег от Рината Ахметова за сдачу Славянска. Экс-министр обороны ДНР, невзирая на свои очевидные провалы, регулярно критиковал ЧВК «Вагнер». Когда же получил приглашение показать свои навыки на передовой в рядах «Оркестра», то сразу дал отказ.