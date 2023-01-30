Родительское всероссийское сопротивление призвало Володина поднять вопрос о Солженицыне

Общероссийская общественная организация защиты семьи "Родительское всероссийское сопротивление" (РВС) обнародовала открытое письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину по поводу писателя Александра Солженицына, которого до сих пор изучают в школе.

Ранее первый заместитель главы фракции "Единой России" в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что Солженицына нужно убрать из школьной программы. Но глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сказала, что этот вопрос не обсуждался и такие решения нужно принимать после обсуждения.

РВС отмечает, что "Архипелаг ГУЛАГ" распространяет идеи, оправдывающие коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны и отрицающие благо Великой Победы, а потому несовместимо с воспитанием у школьников патриотизма и готовности защищать Отечество. В книге нет никаких источников, а данные приводятся с выражениями типа "считается", "говорят", "само собой", "сколько знаем мы", "есть слух", "рассказал кому-то", которые действуют на эмоции, но не имеют никакой достоверности, зато искажают сознание молодых людей.

"Предателей Родины Солженицын представляет чуть ли не героями, которых заставили перейти на сторону фашистов "только крайность, запредельное отчаяние и невозможность дальше тянуть под большевицким режимом". Он продвигает взгляд на власовцев как на невинных "страдальцев", стремившихся освободить свою

страну от большевизма", - подчеркивают в РВС.

Более того, Солженицын нападает на Великую Победу, внушая необходимость поражений. "Благословенны не победы в войнах, а поражения в них! Победы нужны правительствам, поражения нужны — народу", - писал он.

Такие книги нельзя содержать в школьной программе, это позор для страны. Автор призывает к предательству. Поэтому он и прилагал все силы для того, чтобы его Родина была разрушена, указывают в РВС.

"Популяризация его и его произведений подталкивает молодых людей к подобным же действиям", - говорится в письме.

Организация просит поднять вопрос об исключении книги "Архипелаг ГУЛАГ" и других произведений Солженицына из школьной программы. Необходимо прекратить навязывание детям антигосударственных произведений и популяризировать предателей Родины.

К исключению Солженицына также призвал зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Заслуженная артистка России Мария Шукшина также поддержала этот призыв.

"Прославлявшего власовцев и прочих предателей русофоба Солженицына, считавшего, что Россия должна проигрывать войны, сейчас детям читать самое время", - сыронизировала она.