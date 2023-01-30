Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин побывал в новой амбулатории в Камызякском районе

Новая амбулатория в Камызякском районе Астраханской области была возведена по поручению главы региона благодаря региональному проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». Старое здание было признано аварийным три года назад и жителям района приходилось проходить лечение в передвижной лаборатории.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, на строительство было выделено 27 млн рублей. Новая амбулатория будет обслуживать не только местных пациентов, но жителей ближайших сел. Это почти 2500 человек, из которых более 400 - дети.

Модульное здание подрядчики соорудили по типовому проекту менее чем за полгода. На его установку в селе потребовалось полтора месяца. Объект отвечает современным требованиям и санитарным нормам, подключен ко всем коммуникациям и оснащен необходимым оборудованием.

Как рассказали губернатора Игорю Бабушкину в ходе его рабочего визита в амбулаторию, здесь ежедневно терапевт принимает по 30 пациентов, на учёте по беременности наблюдаются 18 женщин, привиты от гриппа и ковида почти 70% местного населения. Приём пациентов ведут квалифицированные специалисты: врач общей практики, педиатр и гинеколог. Есть прививочный, смотровой, процедурный кабинеты, ЭКГ, лаборатория.

Самый молодой сотрудник в амбулатории - 19-летняя медсестра. Аделина Бердеева после окончания Астраханского медколледжа вернулась в село, чтобы лечить местных пациентов.

"Очень хорошо, что у вас есть желание здесь остаться и работать. Глава района предоставит все условия, чтобы было комфортно не только работать, но ещё и жить в своем селе",- обратился к Аделине Бердеевой Игорь Бабушкин.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» с 2019 года в Астраханской области введено в эксплуатацию 37 ФАПов и четыре врачебных амбулаторий. Новые медучреждения появились в селах Ахтубинского, Володарского, Енотаевского, Икрянинского, Камызякского, Красноярского, Наримановского, Харабалинского, Черноярского и Приволжского районах. Как отметил Игорь Бабушкин, в текущем году контракты уже заключены на строительство еще девяти медицинских учреждений.