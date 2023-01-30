Факт сброса жидких бытовых отходов выявлен в Аромашевском лесничестве

Факт сброса жидких бытовых отходов выявлен в Аромашевском лесничестве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Инспекторы ГКУ ТО "Тюменьлес" произвели фотофиксацию правонарушений с помощью квадрокоптера на площади 0,99 га. Сумма ущерба, причиненного лесам, - 356 076 руб. Направлен запрос в МО МВД России ОП № 1 "Голышмановский" с целью установления и привлечения виновных лиц к ответственности. Работа по выявлению и пресечению незаконных сливов в регионе будет продолжена", - сообщили в информцентре.

Напомним, 27 января стало известно о сбросе жидких бытовых отходов в Ишимском лесничестве. Два правонарушителя сбросили отходы на участки площадью по 0,02 га. Специалисты зафиксировали номера автомобилей. В каждом случае сумма ущерба — 9 015 рублей. Личность виновных устанавливают для привлечения их к административной ответственности.

Власти региона напоминают, что за загрязнение природы предусмотрено наказание в виде штрафа. Для граждан сумма штрафов составляет от 2 000 до 3 500 рублей. Для должностных лиц штрафы уже выше и начинаются от 10 000 рублей до 20 000 рублей.

Ведущие предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица, получают такие же штрафы, как и должностные лица: от 10 000 до 20 000 рублей. Кроме того, существует риск, что их деятельность будет приостановлена до 90 суток.

Самое суровое наказание понесут юридические лица. Штрафы для них составят от 100 000 рублей до 300 000 рублей. Их деятельность также будет приостановлена до 90 суток.

В инфоцентре напоминают, что прием сточных вод должен проводиться в соответствии с санитарными правилами на специальных пунктах. Слив в любом другом месте считается незаконным.