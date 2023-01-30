МИД КНР назвал США главным инициатором украинского кризиса

МИД Китая назвал США главным инициатором и "основной движущей силой" украинского кризиса.

Как заявила официальный представитель ведомства Мао Нин, если Вашингтон действительно заботится об украинском народе, то должен прекратить поставки оружия Киеву и "наживаться на войне".

Дипломат отметила, что США "непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным", пишет РИА Новости.

Ранее МИД Китая заявлял, что Пекин не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине, но и не намерен подливать масла в огонь. КНР призывал к возобновлению прямого диалога РФ и Киева без предварительных условий.