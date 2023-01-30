Пропавшего жителя Серова нашли мертвым спустя неделю поисков

Полиция и Следственный комитет начали проверки по факту смерти пропавшего без вести жителя уральского города Серов. Его нашли мертвым спустя неделю поисков.

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Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 23 января в территориальный отдел полиции поступил сигнал о безвестном исчезновении гражданина 1989 года рождения. О пропаже сообщили родственники.

"По данному сообщению были организованы необходимые поисковые мероприятия, в ходе которых днем 29 января вблизи пилорамы по улице Автодорожной в городе Серове было обнаружено тело мужчины, который родственниками и знакомыми был опознан как указанный без вести пропавший гражданин", - рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что точные данные о мужчине, в том числе наличие судимости, сейчас устанавливаются.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по факту обнаружения тела уральца проводится процессуальная проверка. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, а ее точная причина будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.