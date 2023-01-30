Депутат Госдумы призвал признать МОК нежелательной организацией

30 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом
Фото: paris2024.org / Оргкомитет Олимпиады-2024

Депутат Госдумы призвал признать МОК нежелательной организацией

Участие российских спортсменов в международных спортивных соревнованиях на унизительных условиях, а также пропаганда непотребства с помощью спорта ставит под вопрос необходимость участия в этом России. Стране нужны Основы государственной политики в сфере физической культуры и спорта, которые запретят подобные вещи. Об этом заявил депутат Госдумы, член Генсовета "Единой России" Роман Терюшков, комментируя официальное заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о солидарности с Украиной и санкциях в отношении России и Белоруссии.
Читайте также:

Как сообщалось, в МОК заявили, что международные соревнования по-прежнему не будут проводиться в России и Белоруссии. Россияне и белорусы не смогут выступать под своими флагами и даже под флагами олимпийских комитетов своих стран – только под нейтральным флагом МОК. Гимны, флаги, гербы и другая атрибутика наших стран будет запрещена. Остаются в силе и антидопинговые требования. Спортсменов будут проверять на наличие высказываний в поддержку СВО и отстранять в случае проявляния патриотической позиции. Российских спортивных чиновников или госслужащих на соревнования не допустят. Украинским спортсменам на этом фоне будут оказывать всемерную поддержку.

Терюшков отмечает, что МОК не собирается вести диалог с нами и предлагает только полное послушание.

"Действия и официальные заявления МОК вынуждают Российскую Федерацию принять решение о признании Международного олимпийского комитета нежелательной организацией на территории Российской Федерации, как представляющую угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - подчеркнул депутат.

Он призвал тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову, которая поддержала решение МОК, отправляться к своим "американским друзьям". А России десятки миллиардов рублей нужно направить не на публичное унижение своих спортсменов, выступающих без флага и гимна, а на детский спорт.

Терюшков считает действия МОК приманкой для России, "мол, МОК такие благородные и из последних сил стараются отстоять "олимпийские принципы и миссию организации". И потому благородно и самоотверженно предлагают России снова выступать без флага и гимна".

"То есть на всех этих стадионах будут бесноваться свидомые дебилы, с ног до головы облепленные укросимволикой, будут устраивать провокации и хайповать, как они умеют, до истерики и эпилепсии... А наши "нейтральные атлеты", расписавшиеся предварительно в безразличии к своей армии, стране, флагу, будут типа "просто соревноваться", - написал депутат.

Он возмущен введением трансгендеров в спортивные соревнования, которые "представляет собой модель современного политического устройства коллективного Запада: без россиян и с трансгендерами".

"Современная система международного спорта повсеместно внедряет лишь угрозу для суверенного российского государства: пропаганда ЛГБТ-персон и отказ от национального флага и гимна. В России необходимо принимать Основы государственной политики в сфере физической культуры и спорта. В этом документе черным по белому будет прописана роль и значение спорта для государства, чтобы ни один спортивный функционер со срочным контрактом или находящейся на выборной должности не имел возможности интерпретировать государственный спорт по своему усмотрению и в угоду личных корыстных интересов", - заключил Терюшков.

Его поддержал председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

При этом в странах Запада многие тоже раскритиковали МОК, но за саму возможность допуска россиян даже на унизительных условиях. Ранее историк Андрей Фурсов заявлял, что на ниве спорта Россию публично "чморят", а российские власти бездействуют.

Теги: МОК, спорт, россияне



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети