Депутат Госдумы призвал признать МОК нежелательной организацией

Участие российских спортсменов в международных спортивных соревнованиях на унизительных условиях, а также пропаганда непотребства с помощью спорта ставит под вопрос необходимость участия в этом России. Стране нужны Основы государственной политики в сфере физической культуры и спорта, которые запретят подобные вещи. Об этом заявил депутат Госдумы, член Генсовета "Единой России" Роман Терюшков, комментируя официальное заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о солидарности с Украиной и санкциях в отношении России и Белоруссии.

Как сообщалось, в МОК заявили, что международные соревнования по-прежнему не будут проводиться в России и Белоруссии. Россияне и белорусы не смогут выступать под своими флагами и даже под флагами олимпийских комитетов своих стран – только под нейтральным флагом МОК. Гимны, флаги, гербы и другая атрибутика наших стран будет запрещена. Остаются в силе и антидопинговые требования. Спортсменов будут проверять на наличие высказываний в поддержку СВО и отстранять в случае проявляния патриотической позиции. Российских спортивных чиновников или госслужащих на соревнования не допустят. Украинским спортсменам на этом фоне будут оказывать всемерную поддержку.

Терюшков отмечает, что МОК не собирается вести диалог с нами и предлагает только полное послушание.

"Действия и официальные заявления МОК вынуждают Российскую Федерацию принять решение о признании Международного олимпийского комитета нежелательной организацией на территории Российской Федерации, как представляющую угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - подчеркнул депутат.

Он призвал тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову, которая поддержала решение МОК, отправляться к своим "американским друзьям". А России десятки миллиардов рублей нужно направить не на публичное унижение своих спортсменов, выступающих без флага и гимна, а на детский спорт.

Терюшков считает действия МОК приманкой для России, "мол, МОК такие благородные и из последних сил стараются отстоять "олимпийские принципы и миссию организации". И потому благородно и самоотверженно предлагают России снова выступать без флага и гимна".

"То есть на всех этих стадионах будут бесноваться свидомые дебилы, с ног до головы облепленные укросимволикой, будут устраивать провокации и хайповать, как они умеют, до истерики и эпилепсии... А наши "нейтральные атлеты", расписавшиеся предварительно в безразличии к своей армии, стране, флагу, будут типа "просто соревноваться", - написал депутат.

Он возмущен введением трансгендеров в спортивные соревнования, которые "представляет собой модель современного политического устройства коллективного Запада: без россиян и с трансгендерами".

"Современная система международного спорта повсеместно внедряет лишь угрозу для суверенного российского государства: пропаганда ЛГБТ-персон и отказ от национального флага и гимна. В России необходимо принимать Основы государственной политики в сфере физической культуры и спорта. В этом документе черным по белому будет прописана роль и значение спорта для государства, чтобы ни один спортивный функционер со срочным контрактом или находящейся на выборной должности не имел возможности интерпретировать государственный спорт по своему усмотрению и в угоду личных корыстных интересов", - заключил Терюшков.

Его поддержал председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

При этом в странах Запада многие тоже раскритиковали МОК, но за саму возможность допуска россиян даже на унизительных условиях. Ранее историк Андрей Фурсов заявлял, что на ниве спорта Россию публично "чморят", а российские власти бездействуют.