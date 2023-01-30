30 Января 2023
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Общество За рубежом
Фото: www.shanghaidaily.com

В странах ЕС произошла вспышка птичьего гриппа, который может стать опаснее испанки

Животные, обитающие на норковой ферме в Испании, массово заразились птичьим гриппом H5N1. Как сообщает РИА Новости, зафиксированная вспышка стала первым случаем заражения млекопитающих, что может оказаться серьезной угрозой для людей.

Испанские эпидемиологи зафиксировали увеличение смертности норок на одной из ферм. Предполагается, что зверьки заразились птичьим гриппом от местных чаек. Санитарные врачи приняли решение об уничтожении 52 тысяч животных. Результаты тестов 11 сотрудников фермы, которые контактировали с животными, оказались отрицательными.

По мнению ученых, H5N1 в будущем может поразить и людей, так как он уже проник в организм млекопитающего. ВОЗ признала H5N1 опасным патогеном. Специалисты считают, что если штамм научится заражать людей, последствия могут быть страшнее, чем от знаменитой испанки, и серьезнее, чем при COVID-19.

Сообщения о гибели самых разных животных поступают со всего мира. В России вирус H5N1 обнаружили у тюленей, погибших на Каспии. Об этом сообщила пресс-служба Дагестанского государственного университета. При этом пока рано делать вывод о том, что именно вирус стал причиной падежа, заявил директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев. Исследования продолжаются.

Напомним, в начале декабря на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 2,5 тысяч мертвых тюленей. В минприроды региона заявили, что их гибель вызвана естественными природными факторами.

Теги: ес, птичий грипп, испания



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