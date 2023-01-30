Жители Екатеринбурга предложили соединить велодорожками районы города

Администрация Екатеринбурга подвела итоги опроса, посвященного развитию городской велоинфраструктуры.

Напомним, опрос начался в конце прошлого года в информационной системе "Активный Екатеринбург". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, респонденты считают, что в первую очередь необходимо соединить велодорожками районы города. Потребность велоинфраструктуры в отдаленных территориях поддержала половина участников опроса.

Передвижение на велосипедах и электросамокатах по природным территориям, таким как парки и набережные, поддержали 46% и 64% соответственно. 38% горожан предлагают принимать решение о размещении велодорожек в общественных пространствах в зависимости от контекста. А на набережных эта цифра составила 27%.

В целом на велосипедах или электросамокатах передвигается 75% участников опроса.