В Челябинске осудят местного жителя за покушение на убийство жены и тещи

Жителя Челябинска будут судить за покушение на убийство жены и тещи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый в октябре прошлого года в квартире дома по Краснопольскому проспекту в ходе ссоры нанес ножевые ранения жене и теще. После этого он скрылся с места преступления, оставив потерпевших в опасном для жизни состоянии.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд.