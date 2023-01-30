Сургутянке, подозреваемой в оскорблении русских, изменили меру пресечения

Сургутский городской суд изменил меру пресечения сургутянке Рае Мамедовой, которую обвиняют в оскорблении русских и разжигании межнациональной розни, сообщили Накануне.RU в суде.

Рая Мамедова отправлена под домашний арест. До 30 апреля ей запрещено пользоваться интернетом, отправлять письма, общаться с участниками уголовного дела. В случае нарушения запрета, Мамедовой могут еще больше ужесточить наказание и отправить ее под домашний арест.

По данным телеканала "Мегион", отбывать домашний арест Мамедова будет в Мегионе, в квартире у родственников.

Напомним, ранее скандал с Раей Мамедовой вышел на международный уровень. Женщина записала четырехминутный видеоролик, в котором она обратилась к азербайджанскому народу. Она заявила, что якобы прокуратуру подкупили, чтобы посадить ее в тюрьму. Поле этого УФСИН потребовало изменить меру пресечения женщине с запрета на совершение определенных действий на арест.

Конфликт разгорелся после того, как в чате, посвященном общению жителей одного из домов, произошел спор. Он касался резкого поведения матери детей, которых якобы уличили в недостойном поведении. Женщина в ответном комментарии оскорбила мужчину и весь русский народ. Свою оценку ситуации дал глава Сургута Андрей Филатов. Он отметил, что если тот или иной горожанин хочет жить и строить свое будущее в Сургуте, то нужно вести себя достойно.

В результате на нее было заведено административное дело. Женщина принесла извинения, однако горожан эти извинения не устроили. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела. Обвиняемая вину признала и раскаялась в содеянном. Однако на заключительном заседании суда изменила свои показания и заявила, что ее оскорбления были адресованы некоему потерпевшему по имени Павел, а не всему русскому народу в целом.