В Прикамье осудили водителя, сбившего семью в Соликамске

В Прикамье осудили водителя, сбившего семью в Соликамске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

"Приговором Соликамского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, отменено условное осуждение и путем частичного присоединения наказания окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером, 29 августа в Соликамске автомобиль сбил на пешеходном переходе троих человек. В результате аварии 47-летняя женщина погибла на месте, а ее 20-летнюю дочь и 53-летнего мужа с тяжелыми травмами доставили в больницу. Через два дня у девушки был День рождения. Ей исполнился 21 год, однако пострадавшая провела его в коме.

Четвертым участником аварии стал молодой человек, парень погибшей девушки. Он шел чуть позади остального семейства, потому в ДТП не пострадал. Молодой человек собирался сделать своей девушке предложение в ее день рождения, и вместе с ней приехал к ее родителям. Однако не успел - девушка скончалась через девять дней после смерти матери.

Виновник ДТП бросил машину и скрылся. Он бросил автомобиль в гаражном массиве и на такси уехал в Александровск, откуда на попутных машинах за несколько дней добрался до города Сочи, где проживал под чужим именем. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ. Водителя объявили в федеральный розыск и задержали в октябре 2022 года.