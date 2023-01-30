Раздел про СВО может появиться в учебнике уже к 1 сентября

Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) может появиться в школах РФ со следующего учебного года.

"Учебник будет готов для старших классов уже в марте, надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах", - приводит ТАСС слова министра просвещения России Сергея Кравцова, сказанные на лекции "О развитии суверенной национальной системы образования", видеозапись которой опубликована сегодня в аккаунте Минпросвещения во "Вконтакте".

Министр уточнил, что раздел про цели и задачи СВО уже есть в программе курса по истории. В разрабатываемом учебнике причины и задачи военной спецоперации также будут изложены подробно.