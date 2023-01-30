Турция может дать шокирующий Швецию ответ по членству Финляндии в НАТО, - Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что его страна может отдельно от Швеции рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО.

По словам главы государства, при необходимости Турция может "послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок", как Швеция с инцидентами с сожжением Корана.

"Швеция будет шокирована, когда это произойдет", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме с сожжением Корана. Позже глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что заявка страны на вступление в НАТО будет пересмотрена. По его словам, власти республики могут продолжить процедуры вхождения в альянс отдельно от Швеции.