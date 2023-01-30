В Словении задержаны два иностранца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Словении спецслужбы задержали двух иностранцев, их подозревают в шпионаже в пользу России.

Местные СМИ сообщают, что задержанные, якобы, служили в ГРУ и действовали в рамках программы "нелегалов". При этом один из подозреваемых – гражданин Аргентины, он проник в страну под псевдонимом.

По законам Словении задержанным грозит до восьми лет тюрьмы за шпионаж, а также за ложные показания при пересечении границы. Также сообщается, что в рамках этого расследования задержаны люди в других странах, но в каких – не уточняется, передают "Ведомости".