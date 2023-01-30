30 Января 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: kidpassage.com

В Словении задержаны два иностранца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Словении спецслужбы задержали двух иностранцев, их подозревают в шпионаже в пользу России.

Местные СМИ сообщают, что задержанные, якобы, служили в ГРУ и действовали в рамках программы "нелегалов". При этом один из подозреваемых – гражданин Аргентины, он проник в страну под псевдонимом.

По законам Словении задержанным грозит до восьми лет тюрьмы за шпионаж, а также за ложные показания при пересечении границы. Также сообщается, что в рамках этого расследования задержаны люди в других странах, но в каких – не уточняется, передают "Ведомости".

Теги: словения, иностранцы, задержание, шпионаж



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