В Челябинской области организаторов автогонок на озере Калды привлекут к ответственности

В Челябинской области выявили нарушения природоохранного законодательства при проведении гонок на озере Калды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В министерство поступили многочисленные обращения от жителей деревень и сел неподалеку от озера Калды, а также местных рыбаков, которые были возмущены регулярным проведением на льду озера автомобильных гонок.

Была проведена проверка, в ходе которой были зафиксированы нарушения со стороны организаторов отдыха для любителей экстремального вождения. Виновных лиц привлекут к ответственности.