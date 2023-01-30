30 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: ГУ МВД РФ по Челябинской области

В Челябинской области организаторов автогонок на озере Калды привлекут к ответственности

В Челябинской области выявили нарушения природоохранного законодательства при проведении гонок на озере Калды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В министерство поступили многочисленные обращения от жителей деревень и сел неподалеку от озера Калды, а также местных рыбаков, которые были возмущены регулярным проведением на льду озера автомобильных гонок.

Была проведена проверка, в ходе которой были зафиксированы нарушения со стороны организаторов отдыха для любителей экстремального вождения. Виновных лиц привлекут к ответственности.

Теги: гонки, Калды,



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