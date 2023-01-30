Еще один уралец из ЧВК "Вагнер" погиб в ходе спецоперации

Житель уральского города Серов погиб в ходе проведения специальной военной операции.

Как сообщает администрация городского округа на своей странице в соцсети, 36-летний Данил Сальников погиб в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой народной республике. Известно, что мужчина был в составе ЧВК "Вагнер".

Прощание с Сальниковым состоится в Серове сегодня, 30 января.

Напомним, на прошлой неделе состоялось прощание с жителем Новоуральска Олегом Лариным, который погиб в зоне СВО. Он также состоял в ЧВК "Вагнер".