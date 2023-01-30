МОК озвучил концепцию участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024

Несмотря на протесты со стороны Украины, Международный олимпийский комитет с большой долей вероятности допускает участи российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 года и других международных соревнованиях.

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На сайте МОК опубликовано заявление по итогам многостороннего обсуждения вопроса об участии российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. Тему обсуждали "все заинтересованные группы, международные федерации отдельных видов спорта, национальные олимпийские комитеты, Международный олимпийский комитет".

В МОК заявили, что международные соревнования по-прежнему не будут проводиться в России и Белоруссии. Россияне и белорусы не смогут выступать под своими флагами и даже под флагами олимпийских комитетов своих стран – только под нейтральным флагом МОК. Гимны, флаги, гербы и другая атрибутика стран будет запрещена. Остаются в силе и антидопинговые требования, которые были введены ранее. Также спортсменов проверят на наличие высказываний в поддержку специальной военной операции и не допустят, если они такие высказывания себе позволяли. Российских спортивных чиновников или госслужащих на соревнования не допустят. Украинским спортсменам на этом фоне будут оказывать всемерную поддержку.

Между тем, в МОК считают, что выступление россиян под нейтральным флагом хорошо себя зарекомендовало. Большинство национальных комитетов и международных федераций поддерживают такой формат участия спортсменов из России. Только что завершившийся Открытый чемпионат Австралии по теннису, в котором принимали участие и россияне, и белорусы, явил собой "приемлемую концепцию", считают в МОК.

В комитете отметили необходимость "уважать права всех спортсменов на участие без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией". "Правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких соревнованиях, а какие нет. Ни одному спортсмену нельзя препятствовать в соревнованиях только из-за его паспорта", - говорится в заявлении МОК.

В середине декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил свою позицию по поводу нейтрального флага и участия белорусов в международных соревнованиях: "То, что без символики, без флага, без гимна и прочего — это плохо. Но это не катастрофа. У настоящего спортсмена — из сердца флаг и гимн не вырвешь. Он выступает не только для себя — для людей, для своей семьи, примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги".