30 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В Сургуте будут судить мужчину, зарезавшего жену на глазах ребенка

В Сургуте перед судом предстанет 40-летний мужчина, которого подозревают в убийстве женщины на глазах у маленького сына.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям "Угроза убийством", "Грабеж", "Убийство".

"По версии следствия, 12 ноября 2022 года около 13.00 обвиняемый, находясь у подъезда одного из домов по ул. Просвещения города Сургута, из ревности, а также мести за прекращение отношений нанес не менее трех ударов ножом в область грудной клетки своей 29-летней супруге. От полученных травм потерпевшая скончалась, а подозреваемый скрылся с места происшествия. Через несколько минут после произошедшего злоумышленник попытался свести счеты с жизнью, однако остался жив в связи со своевременным оказанием ему медицинской помощи и госпитализацией в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Также установлено, что 9 ноября обвиняемый приходил на работу к супруге, угрожал ей убийством, избил ее и отобрал мобильный телефон.

Обвиняемый вину признал частично, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: убийство, мужчина, суд



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