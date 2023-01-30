В Госдуме не поверили, что "Лукойл" не знает про поставки топлива с НПЗ в Бургасе

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил о том, что "Лукойл" отрицает поставку топлива на Украину через свой НПЗ в Болгарии. Это стало известно из ответа главного исполнительного директора нефтяной компании Вадима Воробьева на соответствующий запрос. Ответ Затулину прислали его коллеги из комитета нижней палаты парламента по энергетике. Депутат усомнился, что "компания не располагает" данными о том, куда продают ее топливо.

"Как и следовало ожидать, компания горячо отрицает наличие у нее или у ее предприятий каких-либо контрактов на прямые поставки в Украину. Все идет на рынок, своим заправкам и иностранным оптовикам, "информацией о дальнейшем использовании топлива которыми компания не располагает". Так ли уж "не располагает"? Точнее было бы "не хочет располагать"", - написал Затулин в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что поводом для беспокойства и запроса Госдумы стала статья в "МК", где говорится, что "...Европейский Союз потому и не распространил на Болгарию и Румынию запрет на завоз российской нефти, что сделанный из нее бензин и другое топливо кратчайшим путем доставляется на Украину для нужд ВСУ". Завод "Лукойла" в Болгарии в прошлом, 2022 г., нарастил объем переработки с 6 до 7,1 млн т".

"Не было сомнений, что в "Лукойле", да и в любой другой нашей компании, необязательно нефтяной, не сумасшедшие, чтобы торговать с Украиной напрямую. А посредники на что? Бензин или иное, еще не выходя за ворота завода, можно неоднократно перепродать по цепочке. Вы точно не знаете, куда он, в конце концов, идет? В тот момент, когда маски окончательно сброшены, и в Европе соревнуются в том, кто сколько танков, а потом самолетов отправит на Украину, ответ "ничего не знаю, ничего не вижу", как и мнение, что "прибыль важнее всего", удовлетворить не может. Не облегчайте Западу его задачи на Украине. Ждем ответа на наш запрос от МИД и Минэнерго РФ", - написал Затулин.

Напомним, ранее после появления соответствующей публикации компания опровергла заявления о тайных поставках дизельного топлива на Украину с завода в Болгарии. Отмечалось, что "Лукойл" "не имеет контрактов и не поставлял в 2022 г. свою продукцию в Украину с завода в Бургасе или через какие-либо иные каналы".