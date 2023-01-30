Для чиновников разработали методичку по вежливому общению с россиянами

В Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) разработали памятку для чиновников о том, как разговаривать с гражданами.

В пособии говорится, что ответы госслужащих на запросы граждан могут вызвать непонимание и разочарование в работе органов власти, особенно если изобилуют шаблонами и канцеляризмами да еще и не содержат необходимой информации. Методичка нужна для повышения доверия между гражданами и администрацией, пишут "Известия".

Эксперты предупреждают чиновников: клише и канцеляризмы в их ответах приводят к тому, что население начинает воспринимать такие письма как пустой звук.

"Канцеляризмы и шаблоны затрудняют понимание и не располагают к общению, создают впечатление низкоквалифицированного персонала, отвращают от диалога и вызывают раздражение адресата равнодушной реакцией", - говорится в методичке.