В Челябинской области в киоске нашли тело женщины

В Миассе Челябинской области в киоске нашли мертвой продавщицу. Тело женщины обнаружили прохожие и сообщили в полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел днем 28 января в киоске на проспекте Автозаводцев. Прохожие заметили лежавшую без движений на полу продавщицу. Об этом они сообщили в полицию.

На место вызвали спасателей. Они при помощи шанцевого инструмента обеспечили доступ сотрудникам внутрь закрытого изнутри ларька. Медики констатировали смерть женщины.