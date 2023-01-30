30 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинской области в киоске нашли тело женщины

В Миассе Челябинской области в киоске нашли мертвой продавщицу. Тело женщины обнаружили прохожие и сообщили в полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел днем 28 января в киоске на проспекте Автозаводцев. Прохожие заметили лежавшую без движений на полу продавщицу. Об этом они сообщили в полицию.

На место вызвали спасателей. Они при помощи шанцевого инструмента обеспечили доступ сотрудникам внутрь закрытого изнутри ларька. Медики констатировали смерть женщины.

Теги: киоск, спасатели,



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