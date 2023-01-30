Renault снизит долю в Nissan

Renault в рамках масштабной реконструкции десятилетнего альянса Car-making capital alliance согласилась снизить свою долю в Nissan с 43 до 15%.

По словам источников Kyodo, лидеры французских и японских автопроизводителей достигли соглашения после переговоров о доведении их взаимных долей до равного уровня. Nissan, владеющий 15-процентной долей без права голоса в меньшем французском партнере, в течение многих лет стремился к более сбалансированной доле капитала в корпоративных отношениях.

Напомним, ранее была озвучена дата перехода "АвтоВАЗу" завода Nissan в Петербурге.