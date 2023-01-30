Рябков: США балансируют на грани прямого столкновения с Россией

Власти США своими действиями, направленными на решение "русского вопроса", балансируют на грани прямого столкновения с Россией. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, США "самым грубым и циничным образом" нарушают положения Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а их стремление решить так называемый "русский вопрос" через агрессивное сдерживание "балансирует на грани прямого столкновения США и НАТО с Россией".

Ранее Рябков заявлял, что курс Североатлантического альянса на игнорирование "красных линий" является рискованным и угрожает эскалацией вплоть до вооруженного столкновения.

Дипломат предупредил НАТО об опасности ядерной войны "с вытекающими тяжелейшими последствиями". Он призвал не допустить военного столкновения ядерных держав.