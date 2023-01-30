В Челябинске и Магнитогорске перенесли на неопределенный срок концерты группы "ДДТ"

В Челябинске и Магнитогорске перенесены на неопределенный срок концерты группы "ДДТ", сообщили на официальном сайте группы.

В Челябинске концерт должен был пройти 17 февраля, в Магнитогорске – 19 февраля.

"Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам, концерты группы "ДДТ" переносятся на неопределенный срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность", - говорится в сообщении.

Все билеты не требуют возврата, но зрители могут обратиться за возвратом денежных средств.

Напомним, в августе лидер "ДДТ" Юрий Шевчук был оштрафован на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии России.