В Тюменской области фермеры получат 16 миллионов в рамках грантовой программы "Агростартап"

В Тюменской области на реализацию грантовой программы "Агростартап" в 2023 г. предусмотрено более 16 млн руб. Об этом сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительстве Тюменской области.

По словам замгубернатора Владимира Чейметова, также гранты предусмотрены на развитие семейных ферм.

"В 2021 году на их долю пришлось почти 30% от общего объема производимой в Тюменской области сельхозпродукции. Для поддержки малых форм хозяйствования в Тюменской области используется грантовая программа "Агростартап". На ее реализацию в 2023 году запланировано более 16 миллионов рублей. Кроме того, 60 миллионов рублей должен составить общий объем грантов на развитие семейных ферм. Особые меры поддержки предусмотрены для владельцев личных подсобных хозяйств, занятых производством ягод и картофеля", - заявил Владимир Чейметов.

В настоящий момент в Тюменской области более 154 000 личных подсобных хозяйств, а также свыше 750 фермерских хозяйств и ИП в сфере агропромышленного комплекса

Напомним, получить грант "Агростартап" может гражданин Российской Федерации, который постоянно проживает в сельской местности и намерен заняться (или уже занимается) сельским хозяйством. "Агростартап" – это возможность получить у государства на безвозмездной основе до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства, или до 4 млн рублей, если хозяйство состоит в кооперативе.

Деньги предоставляют на условии софинансирования. Фермер должен определиться, сколько денег ему необходимо на создание и развитие хозяйства: не более 90% от этой суммы (без учета НДС и транспортных расходов) предоставит государство и не менее 10% фермеру придется вложить собственных средств.

Деньги выделяются на конкурсной основе. Претенденту на грант нужно представить в минсельхоз бизнес-план своего хозяйства. Максимальный размер гранта зависит от того, работает ли фермер в одиночку или состоит в кооперативе.