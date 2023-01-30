Дело о стрельбе в ресторане Екатеринбурга передано в суд

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о стрельбе в одном из городских ресторанов.

Напомним, инцидент произошел 2 октября прошлого года в заведении "Своя компания" на Уралмаше. Неизвестный, находившийся в состоянии опьянения, внезапно появился в зале и открыл стрельбу. В этот момент там шел детский праздник, внутри находились взрослые и дети.

Лишь по счастливой случайности никто из них не пострадал. В итоге стрелка скрутил один из посетителей и передал прибывшим полицейским.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался уроженец Верхней Пышмы. Как показало расследование, в тот день он пришел в ресторан, достал пневматический пистолет и сделал из него несколько выстрелов. После этого агрессор потребовал, чтобы ему предоставили менеджера заведения, и произвел еще несколько выстрелов в пол.

Сейчас уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Мужчина обвиняется по статье "Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия". Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.